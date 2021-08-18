《商情》需求增 料EIA原油庫存續減 10:522021/08/18 時報資訊 鄧凱綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 市場靜待美國能源部EIA周庫存報告，因需求增加，料美國上周原油、汽庫將持續下滑，而蒸餾油庫存可能續升，為連續三周增加；據分析師預期，截至8月13日當周，美國原油庫存減少約110萬桶。 另外，美國石油協會(API)資料顯示，上周美國原油和汽油庫存下降，餾分油庫存上升，其中截原油庫存減少120萬桶，汽油庫存減少120萬桶，餾分油庫存增加約50萬桶。(商品行情網) 第四季人力需求 冷熱兩極 越南傳捷報 新南向分行業績增溫 #庫存 #EIA #原油庫存 #汽油 #需求增 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 散裝船日租破4萬美元 下半年新高 04:102021/08/18 財經要聞 《國際油價》前景擔憂 原油期貨連4黑 09:442021/08/18 財經 手作拚創新 生科擴充教室增169間 04:102021/08/18 焦點新聞 《商情》憂供給趨緊 紐約棉花續漲 10:012021/08/17 財經 上市公司上半年度營收獲利表現亮眼 航運等五產業表現佳 17:132021/08/17 財經 強化在美布局 南亞完成10億美元聯貸 04:102021/08/18 財經要聞 《櫃買市場》興櫃公司H1獲利大增2.28倍 半導體最亮眼 08:542021/08/18 財經 台驊、旺宏老董 齊轟外資報告低價坑殺 04:102021/08/18 財經焦點 北市增2例 未滿10歲孩童確診 04:102021/08/18 地方新聞 《熱門族群》報價回彈挺營運 水泥雙雄股價卻漏氣 12:002021/08/17 財經 《半導體》外資警示記憶體寒冬到 群聯潘健成駁：還怕不夠用 16:492021/08/17 財經 財經熱門新聞 點名美國是最大禍源 解放軍在台周邊大軍演 - 財經要聞 - 工商時報 當沖降稅延長救不了？台股狂殺9天兇手 跟去年砍到8523點一樣 - 財經 當沖降稅擬再延三年 - 財經要聞 - 工商時報 《台北股市》沈萬鈞：台股H2布局有4重點 明年上看2萬、企業獲利增1成 - 財經 - 時報資訊 迎iPhone月 11檔蘋果鏈泛紅光 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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