市場靜待美國能源部EIA周庫存報告，因需求增加，料美國上周原油、汽庫將持續下滑，而蒸餾油庫存可能續升，為連續三周增加；據分析師預期，截至8月13日當周，美國原油庫存減少約110萬桶。

另外，美國石油協會(API)資料顯示，上周美國原油和汽油庫存下降，餾分油庫存上升，其中截原油庫存減少120萬桶，汽油庫存減少120萬桶，餾分油庫存增加約50萬桶。(商品行情網)

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