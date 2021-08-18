【啜飲山櫻花之燦爛 「花。自慢清酒」職人自信之作】

2020年台灣菸酒公司桃園酒廠限量推出台灣第一款花酵母吟釀清酒山櫻花，好評如潮，不久即被搶購一空，她獨特細緻的香氣，令許多愛酒人士驚豔不已。為了讓廣大朋友能更便利入手花酵母清酒，桃園酒廠持續以山櫻花酵母開發新一代清酒，歷時一年多，終於推出果香迷人的「花。自慢清酒」，勢必再度驚艷四方，讓喜愛清酒的朋友們能有機會品嚐到具有濃濃台灣風土特色的地酒。

【注入職人精神 從土地出發】

相信對清酒有一定了解的人可能不陌生，釀酒的酵母是造就清酒香氣表現的重要因子，目前絕大部分的清酒釀造時所使用的酵母，都是來自日本釀造協会頒布的「協会酵母」，這些酵母各具特色，被廣泛使用。為了跳脫清酒界日本協会酵母的框架，桃園酒廠的清酒職人們近年來積極思考研發使用台灣野生酵母釀清酒的可能性，希望從自己腳踏的這塊土地上出發，釀造出台灣獨特的風味。於是花費三年的時間，採集酒廠內的3、40種植物於實驗室培養，再經過酵母菌的篩選，最後找出發酵力強、酒精耐受度高、適合釀造清酒，就是台灣山櫻花的花酵母。然而，一般使用花酵母釀造的清酒，其實並不會因此產生所謂的花香，不過會使清酒擁有較為特殊的香氣和酸度，為清酒帶來不一樣的新風貌。

啜飲山櫻花之燦爛 「花。自慢清酒」。(圖/台灣菸酒提供)

【細緻輕盈 純飲搭餐各有不同風情】

今年的新作「花。自慢」，是使用台灣優質蓬萊米，經長時間精白後取其米心為原料，並嚴格控制溫度、溼度、及翻拌等條件，培育出優良米麴，搭配採集自台灣山櫻花的花酵母菌種，在低溫條件下發酵釀製，經壓榨、過濾及安定等製程，一步一步由職人小心呵護之下，釀造出具有台灣風土特色的清酒。故取名上，使用了「自慢」二字，借用日文的自慢じまん，有「向他人誇耀自己或與自己有深厚關係的事物」之意，傳達職人自信之作的意涵。

有著台灣在地風情的山櫻花酵母，賦予「花。自慢」的不是山櫻花的氣味，而是香瓜及水梨香氣，伴隨著起司和優格的乳質底蘊。酒液醇和帶些清爽，甜酸平衡，入口可以感受到哈密瓜及蘋果的優雅香氣，帶有甘甜繚繞的餘韻。品飲溫度上，冰飲或是常溫各有不同的口感享受。不管是純飲還是搭餐都相宜。餐點建議上，像是生魚片、鹽烤鯖魚、香草烤雞等料理都能提升「花。自慢」酒液入喉的甜感及香氣，增加品飲的樂趣。

如果想體驗台灣獨特的清酒風格，或是嘗試走入清酒世界的朋友們，「花。自慢清酒」絕對是一款能與日本清酒並駕齊驅又不傷荷包的全新選擇。

體驗台灣獨特的清酒風格「花。自慢清酒」。(圖/台灣菸酒提供)

【花。自慢清酒(山櫻花酵母)Taiwan Sakura Wild Yeast Sake】

●精米步合：70%

●酒精度：13.5度

●容量：0.5公升

禁止酒駕 酒後不開車 安全有保障