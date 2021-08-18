國民黨黨主席選舉預計在9月底進行，一共有4位候選人完成參選登記，其中最受矚目的是前新北市長朱立倫與現任黨主席江啟臣之間的競爭。筆者應用源大數據uMiner輿情分析平台，分析國內主要網路社群，比較朱江兩位主席候選人的社群聲量。

首先第一個重要指標，是朱江兩位候選人的社群聲量比較。從下圖的各月聲量分布圖來看，江主席由於是現任而朱前市長則沒有擔任任何公職與黨職，江主席在多數月份的聲量都明顯比朱前市長高。不過，在本月初朱前市長宣布參選黨主席後，他與江主席的社群聲量在8月呈現超車逆轉。雖然八月剛過了一半，但是朱前主席在本月獲得的聲量已經比過去7個月的單月聲量都高。當然，朱前市長能否在黨主席選舉前維持這股聲量熱度，則是需要持續觀察的。

江啟臣主席與朱立倫前市長今年各月聲量比較。（銘傳大學網路聲量與新媒體研究中心&源大數據提供）

隨著黨主席選舉期程越來越近，我們可以預期黨主席候選人被敵對陣營攻擊的次數也會更多。筆者統計一些親綠粉專（例如：只是堵藍、打馬悍將粉絲團等）在今年討論到朱江兩人的次數發現，朱前市長充分說明了何謂人紅是非多。在今年1-7月，江主席被親綠粉專提及的次數遠比朱前市長多。不過朱前市長在本月初宣布參選黨主席後，不僅聲量超車江主席，他被親綠粉專提及的次數同樣也超車。朱前市長在8月被親綠粉專提及的次數快比過去7個月的加總還要多。如果我們合理假設親綠粉專提及國民黨政治人物應該都是批評內容較多，那代表在兩位黨主席候選人不斷拉抬各自聲量的同時，也要面對敵對陣營的強烈攻擊。

親綠粉專提及朱立倫、江啟臣之次數統計。（銘傳大學網路聲量與新媒體研究中心&源大數據提供）

網路社群已經是現代選戰不可忽略的一環，即使是黨員投票，候選人能製造更高的聲量就有可能更具影響力。朱前市長經歷過兩屆新北市長及總統大選，其團隊在新媒體上的運作也算是得心應手，尤其擔任新北市長期間，更是建立起公務員數位媒體的整合行銷概念，雖然未宣布參選前聲量低，但透過其臉書及[email protected]官方帳號，不難發現其實他沉潛的時間中，是默默耕耘鴨子划水。

江啟臣上任黨主席後，也積極擴大新媒體在黨內的運用，他曾說過現在的國民黨不能再錯過現代化、與網路世代接軌，而他是網路世代，就是要讓國民黨外行領導內行的現狀被打破，把國民黨的網路戰力，一次從beta版升級到最新版。姑且不論國民黨在網路世界是否已具有影響力，但對於累積江主席的聲量，以過去的數據來看，的確有幫助。

究竟各位候選人在投票前如何持續經營網路社群，讓我們繼續看下去。

◎數據提供：銘傳大學網路聲量與新媒體研究中心&源大數據