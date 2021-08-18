洪姓女子與外籍友人在疫情3級警戒期間，到土耳其、美國等地旅遊，回到台灣時被疾病管制署強制要求入住防疫旅館隔離14天，2人自認家裡房間、衛浴足夠，可配合「1人1室」，聲請提審請求釋放，但台北地院行政訴訟庭認為疾管署要求符合規定，且2人若不服處分，應循訴願程序救濟，故裁定駁回，可抗告。
洪女與其外籍友人主張，疾管署公布自今年6月27日起，從國外入境的旅客必需入住防疫旅館或集中檢疫所，她了解居家檢疫的必要性，但她的家中也有獨立衛浴及房間，可配合1人1室的要求，疾管署不應強迫她入住防疫旅館，因此聲請提審，請求法院裁定釋放。
疾管署解釋，為嚴堵Delta病毒進入社區內，且之前有返家隔離者卻造成家人感染案例，才會要求入境旅客一律入住防疫旅館或集中檢疫所14天。
北院認為，洪女2人過去14天去過土耳其、美國等地，搭機入境台灣後，疾管署開立「入境健康聲明暨居家檢疫通知書」要求2人入住防疫旅館，符合《傳染病防治法》規定，且疾管署這項要求屬於行政處分，2人若有不服，應循訴願程序救濟，非屬提審事件可審究的事項，故裁定駁回。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。