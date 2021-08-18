洪姓女子與外籍友人在疫情3級警戒期間，到土耳其、美國等地旅遊，回到台灣時被疾病管制署強制要求入住防疫旅館隔離14天，2人自認家裡房間、衛浴足夠，可配合「1人1室」，聲請提審請求釋放，但台北地院行政訴訟庭認為疾管署要求符合規定，且2人若不服處分，應循訴願程序救濟，故裁定駁回，可抗告。

洪女與其外籍友人主張，疾管署公布自今年6月27日起，從國外入境的旅客必需入住防疫旅館或集中檢疫所，她了解居家檢疫的必要性，但她的家中也有獨立衛浴及房間，可配合1人1室的要求，疾管署不應強迫她入住防疫旅館，因此聲請提審，請求法院裁定釋放。

疾管署解釋，為嚴堵Delta病毒進入社區內，且之前有返家隔離者卻造成家人感染案例，才會要求入境旅客一律入住防疫旅館或集中檢疫所14天。

北院認為，洪女2人過去14天去過土耳其、美國等地，搭機入境台灣後，疾管署開立「入境健康聲明暨居家檢疫通知書」要求2人入住防疫旅館，符合《傳染病防治法》規定，且疾管署這項要求屬於行政處分，2人若有不服，應循訴願程序救濟，非屬提審事件可審究的事項，故裁定駁回。