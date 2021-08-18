高端疫苗今天中午12時停止預約，截至昨天下午5時最新統計，還有20萬劑高端無人預約，而9月1日開學在即，教育部規定所有教職員至少要接種一劑新冠肺炎疫苗，且須滿14天，否則入校得附PCR陰性證明，有教師昨在臉書社團爆料，「已有新進教師被學校暗示可能只能接受高端，但政策的錯誤，為何要人民無奈接受，若國產疫苗防護力不夠，老師被學生傳染，能申請國賠嗎？」

全國公私立高中以下學校，包含幼兒園將於9月1日開學，不過仍有不少新進、代課教師及幼教老師仍未施打疫苗，但政府釋出的AZ及莫德納疫苗都已見底，目前只剩高端還可以預約，有教師在臉書社團《新制教師聯盟》爆料，已有新進教師被學校暗示可能只能接受高端疫苗了，他痛批，政策錯誤，為何要人民無奈接受，且政府還有很多國際疫苗但就是不放手，若國產疫苗防護力不夠，老師被學生感染，能申請國賠嗎？

新北市教育產業工會理事長李曼麗也在臉書PO文，砲轟指揮中心當初講得信誓旦旦，開學2周前要安排教師打疫苗，如今仍未接獲施打通知，「這個政府就是不能信」。李曼麗直言，即便現在接種高端，也要8月23日才開打，距離開學僅間隔一星期，未滿14日的狀態下，卻要老師自費快篩捅鼻子，「這點規定太過份，欺負人！」

有教師無奈表示，在不得已的情況下預約高端了，仍來不及趕在開學前滿14天，「還是要捅鼻子」；另外，也有教師透露，雖然中央補助3億元購買快篩試劑，「但我所在的縣市已公布，只有第一次是公費快篩，後續都須自行負擔」，令她大喊吃不消。

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