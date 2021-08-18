一名吳姓男子基於義氣力挺朋友，在曾姓友人請託下，協助計畫誘拐友人的13歲小女友離家出走，並負責接應逃家、指導少女換掉手機SIM卡避免遭追查、然後載A女到自己租屋處，事後曾男與少女性關係，因少女失蹤讓家屬焦急不已而報警尋人，警方尋獲少女後將吳男與曾男帶回偵辦，吳以40萬與小美家屬和解，法院判吳有期徒刑6月，緩刑2年。

根據判決書記載，曾姓男子於民國109 年2 月間在網路結識一名13歲少女A女，雙方交往成為男女朋友。曾男因得知A女與家人有爭吵，告知A女可離家出走等語，而誘使A女脫離家庭。於是曾男找來公司同事吳姓男子商議如何接應A女逃家之事，吳男得知後答應相助，以自己名義申辦SIM卡，並將其中1 枚交給曾男使用，2 人再前往嘉義市A女住家附近勘察地形，查看適合接應 A女而不易為他人察覺之隱蔽處所，再由吳男與A女聯繫並告知接應地點

A女事後搭乘計程車抵達會合地點附近，依照吳男電話指示，步行前往會合，隨後A女在該處附近芭樂園更換自備衣物及丟棄所持用手機內SIM卡，由曾男騎機車載走到租屋處，少女失蹤後，家屬立刻報警尋人，最後找到少女藏在曾男住處，家人一怒下對曾男及吳男提告。

法官審理後認定，吳男應同事請託而協助A女脫離家庭，侵害A女之家庭監督權，但基於與曾男間同事情誼，非吳男主動提議積極主導，更與一般誘使未滿16歲脫離家庭之人蛇集團犯罪行為相同，吳男依指示配合接應、搭載A女前去和稱男會合，過程中A女女並未受到任何驚嚇或傷害，事後又與A女及其家屬已40萬元達成和解，家屬也同意不追究而取得諒解，因此判有期徒刑6個月，緩刑2年。一