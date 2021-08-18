華為心聲社區17日晚間最新披露《華為輪值董事長郭平與新員工座談紀要》，在該紀要中，郭平表示，華為公司絕對不會變成一個只有中國市場的公司，絕對不會放棄海外市場。華為在海外能夠生存，而且相信隨著供應的改善，在海外還會有發展。

郭平表示，目前華為的生產不是問題，美國卡脖子的問題最終是能解決的，華為正在和產業鏈夥伴解決供應連續和競爭力問題。

「目前階段性給我們造成了最大困難的是手機業務，大家知道手機的晶片需要先進工藝，體積要小、功耗要小。華為能設計出來（麒麟晶片），但沒有人能幫我們製造出來，被卡住了，我們和產業鏈的夥伴還在攻關。」郭平表示，美國給華為製造了不少困難，但這些困難是可解決的。

郭平表示，華為在手機領域會繼續保持存在，期待隨著造芯能力不斷增強，手機王座也終將歸來。而針對整個產業鏈卡脖子問題，華為會用自己的能力去幫助產業鏈上的夥伴增強自己的能力，突破別人的阻礙，建立起一個可靠的供應鏈。

兩周前，華為官網公布2021年上半年經營業績。資料顯示，華為在今年上半年實現銷售收入3204億元人民幣，較去年同期下滑29.4％，淨利率9.8％。和去年9.2％相比，淨利潤率有微弱提高。但在三大主營業務中，除了企業業務外，華為其他兩項業務營收均有不同程度下調，而手機等為代表的消費者業務營收下降幅度超過40％。