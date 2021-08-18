女星董潔當年被大導張藝謀導演發掘演出《幸福時光》，是繼鞏俐、章子怡之後的第三代「謀女郎」，2018年她被相中出演宮廷大戲《如懿傳》，真正攀上演藝事業高峰，董潔也更積極經營社群，跟粉絲分享生活點滴，近日公開一系列穿著羽毛禮服美照，白嫩肌膚閃閃發光，讓眾人直呼她根本是仙女。

頂著「謀女郎」身分的董潔，在戲劇這條路上不斷挑戰個人極限，接演了《如懿傳》的富察皇后一角，董潔版的富察獨樹一格，表面端莊秀麗，盡顯國母大器，但內心卻是情緒翻湧，暗藏著對眾嬪妃們的忌妒之心，跟秦嵐在《延禧攻略》中的白月光版富察皇后形成反差，董潔因此被封為暗黑版富察。

外型非常秀氣的董潔，不僅穿古裝相當適合，回到現代換上時裝，又是另一番美景，隨著人氣飆漲，董潔各式工作邀約、採訪也變多，而她悉數放上社群分享，各種美照齊發，日前她發布身穿藍色羽毛小禮服的照片，董潔宛如芭蕾女伶般盤起乾淨的包包頭，身上小禮服是平口且貼身剪裁設計，襯托她纖細的天鵝頸與完美的鎖骨。

董潔身穿藍色羽毛小禮服，散發空靈氣質，被讚宛若仙女。(取材自董潔微博)

而這套服裝最大的亮點，是在簡潔純白窄身小禮服之上，用淡藍色羽毛裝飾平口的部分，不僅讓董潔露出大片牛奶肌膚，還因此散著一股空靈之氣，清新透明中帶著些許性感，眾網友不禁湧入留言讚嘆「根本仙女」、「姊姊這套絕美、「完美側顏」。