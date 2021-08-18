兩嫌開發個資查詢系統，販售給房仲業者。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

新北55歲溫姓男子、41歲林姓男子原從事房仲業，發覺如能取得大量屋主個資，將有助房仲業者開發客戶及查詢屋主電話、住處、聯絡電話等資訊，以利業務推展，故動起貪念，著手自行開發俗稱「小白機」的不法個資查詢系統販賣圖利。刑事局偵查第九大隊偵辦後將溫、林兩嫌逮捕到案，另查緝到62人持有使用，初估不法利益達數百萬元。

警方調查，該系統可利用姓名、身分證號碼或地址進行模糊比對查詢，多數使用者利用該系統查詢目標對象的聯絡電話，以利推銷攬客。

嫌犯為規避警方查緝，行事相當低調謹慎，任何要購買小白機者，必須先提供名片以驗證身分確認是房仲業者，且見面洽談購買多約在速食店、咖啡廳等不易引人注目公共場所。

刑事局報請新北地檢署檢察官姜長志指揮偵辦，經數月積極布建追緝，查調上千筆相關資料，終於鎖定販賣「People系統」的溫、林兩人，4月間拘捕兩嫌到案，查扣安裝不法個資查詢系統的程式工具。

專案小組發現，兩嫌共售出60餘套不法個資查詢系統，遂於日前動員北市、新北市、桃園市、基隆市、新竹市等地共24個警察分局近200名警力，針對購買使用的房仲業務員與105處可能存放不法個資查詢系統的房仲公司發動同步搜索、拘提行動，共查緝陳姓男子等62人到案，查扣安裝該程式的電腦設備61台、手機65支等贓證物。

警方表示，房仲業者蒐集、處理或利用個人資料，依個資法第19條及第20條規定，應符合特定目的，並於特定目的範圍內為之。若違反規定，擅自對外不當流通使用，依個資法第47條規定，主管機關可處5至50萬元罰鍰。如有對個人資料之蒐集行為，依個人資料保護法第19條第1項暨第41條處罰規定，可處5年以下有期徒刑，得併科100萬元以下罰金。