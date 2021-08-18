2008年擔任衛福部豐原醫院放射科主任李傳國，利用醫院電腦斷層掃瞄儀維護保養招標的機會，向廠商收賄16萬元，台中高分院更一審斥責他損及素有崇高評價之醫界聲譽，依公務員對職務上之行為收賄罪判囚3年8月，上訴後，最高法院駁回定讞。

豐原醫院在2008年辦理X光影像數位化及影像傳輸系統系統維護保養等採購案第3次招標議價，採購案均採限制性招標，直接與廠商議價，但因廠商報價均高於底價，又不願意減價，以致廢標。

李男於是請求醫院提高底價獲准，將底價分別提高為210萬元、110萬元，廠商第4次議價時以底價得標，廠商感謝李男的協助，以上標案之得標金額5％共16萬元作為給他的回饋，交付16萬元現金賄款給他。

台中高分院更一審審酌李男行為時擔任豐原醫院放射科主任，竟為貪圖利得收賄，損及素有崇高評價之醫界聲譽，且在審理時翻異前詞否認犯行，欠缺悔過之犯罪後態度，將他判刑3年8月，上訴後，最高法院駁回確定。