國民黨立院黨團今開記者會質疑台電一年三次跳電，但至今還沒有嚴謹的檢討報告。國民黨團總召費鴻泰表示，台電5月13日，5月17日以及7月27日都發生跳電，前兩次的檢討報告到現在還卡在政院，有何不可告人秘密？

費鴻泰指出，5月多的時候立法院就已經要求相關檢討報告，然而就他所知，5月13日，5月17日兩次的檢討報告，至今還在行政院。而7月27日因一張椅子發生的跳電，藍委8月2日開記者會、9日去考察，考察也要求檢討報告，至今超過一周也還沒給。

費鴻泰質疑，究竟有何不可告人秘密，導致台電檢討報告一直出不來？調查報告是不是跟事實不符？還是因為報告直指政府決策錯誤，所以行政院長蘇貞昌、經濟部長王美花跟台電董事長楊偉甫沒辦法交代？費鴻泰表示，開議後國民黨將在經濟委員會成立「台電跳電真相調閱小組」，釐清真相。

國民黨立委曾銘宗表示，台電去年6月底累積虧損911億，今年稍微降下來共負債454億，這表示台電經營不善，還一再發生重大維安事件，沒有危機處理能力，也沒有檢討改進的勇氣，雖然是百分百國營，但已失去公信力。

國民黨立委林奕華也質疑原能會理應組專家小組，確定發生原因、有沒有改善，但現在看到所有報告都是作文比賽，完全沒重點。人員懲處事小，核電安全事大，超過一個禮拜了，行政院還在傲慢迴避監督。