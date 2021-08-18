1579「基隆八斗子–圓山轉運站」18日起新增聯合報站，北市議員許淑華、立委蔡適應、基市議員張顥瀚到場贈送通勤族麥當勞早餐。（張穎齊攝）

從基隆經國道1號往返臺北圓山轉運站的基隆快捷公車1579「基隆八斗子–圓山轉運站」（經祥豐街）、1579A（經中正路）， 18日起新增北市端「聯合報」下客站位，讓市民通勤及轉乘更加便利，北市議員許淑華、立委蔡適應、基市議員張顥瀚到場發送麥當勞給通勤族，往後基隆市民到市府轉運站將更方便。

首都客運總經理李建文表示，1579通車後，受到基隆市中正路一帶市民的熱烈歡迎，但可惜在北市聯合報大樓沒設站，在蔡適應、許淑華、北市府、基市府爭取下，新增聯合報站，可更方便轉乘市府轉運站及各線公車，逐一趟次都會清消，駕駛也已打疫苗，而八斗子到聯合報站只要50分鐘。

蔡適應表示，公路總局2年前核定1579，這要感謝張顥瀚努力爭取、許淑華協助，以前北市府並沒考量市民的方便性，執意設站在松山高中，他們就持續協調，最終將松山高中站點搬到聯合報，他們今天就齊聚在這送從下車的乘客麥當勞早餐。

蔡適應也開玩笑說「找許淑華是因她也是基隆人，她也會搭這臺車坐回基隆，信義區是許的選區，她最能感同身受！」

基市府交通處說明，基隆快捷公車1579「基隆–圓山轉運站」於2019年10月通車後，廣受民眾好評，市府為優化路線服務，原搭乘1579欲前往忠孝東路聯合報站及市府轉運站民眾都於松山高中（基隆路）下車後再步行前往，現在增設聯合報站位後縮短步行及通勤時間，更貼近民眾乘車需要。

交通處表示，1579路線增加停靠聯合報站後，提供市民轉乘臺北市區公車、捷運，服務不同目的的旅客需求，未來也將持續優化公共運輸的路線與品質。