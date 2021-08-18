近期台灣本土疫情趨緩，21世紀不動產企劃研究室將從幾個面向來觀察Q4房市。未來最需要關注的黑天鵝仍屬新冠肺炎疫情了，疫情雖在台灣本土獲得控制，不過其他國家疫情也將連帶影響台灣製造業及貿易的供應鏈，疫情的影響仍需要持續觀望。再來就是美國通膨問題，隨著通貨膨脹漸趨嚴重，為抑制通貨膨脹美國聯準預估將會開始進行縮減資產負債表，市場過剩的資金就會被收回，接著就會進入升息階段，市場上的流動資金將會轉為保守及減少。

據中央大學台灣經濟發展研究中心日前公布的消費者信心指數中顯示，上升幅度最多的指標是「未來半年購買耐久性財貨時機」，7月份指數來到111.2，與6月份（94.25）相比呈現大幅成長狀態。而「購買房地產時機」指標部分，7月份調查結果為115.1點，與6月份（113.05）的調查結果相較上升2.05點，顯示民眾對於購置房地產的信心大增。

觀察六都7月份買賣移轉棟數，可以看到六都之中唯有台南市的年增率呈現逆勢正成長，21世紀不動產企劃研究室襄理董家菱指出，科學園區及工業園區等重大建設的落成能帶來人潮，就業人潮帶來的剛性居住需求不容小覷，無論是租屋或者是自住購屋皆有其市場，尤其台積電等等大廠的工程師或是從業人員往往工時較長，通常選擇就近居住減少通勤時間來換取休息時間，21世紀不動產善化南科加盟店店長李大森表示，由於台南科學園區的開發建設，刺激鄰近的善化、新市與安定生活圈房市迅速成長，近年來有許多在南科就職的主管與工程師，紛紛至緊鄰南科園區的善化一帶購屋置產。