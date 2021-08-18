復華投信今舉行「台股下半年投資趨勢展望」，復華台灣好收益基金經理人沈萬鈞表示，3Q是很好的轉換布局時間，4Q台股將由散戶盤重回法人盤，回歸理性選股，至於投資人關心的航運股，雖然塞港沒趨緩，獲利仍不錯，但近期籌碼面凌亂，尤其都是大股東在賣，航運股屬於循環股，目前看來股價是已經提前反應。預估明年台股高低區間在20000~15000點之間，企業獲利年增約在5~10%，本益比約在14~16倍。投資人2021年台股下半年布局與關注重點有4大重點。

沈萬鈞表示，台股第三季表現因趨勢主流的轉換而出現震盪整理，使操作難度提高，但也是開始展望2022年、尋找新題材與機會的布局時機，4大投資重點：1.景氣循環股高峰已過、逐步減碼，增持成長股；2.新科技應用5G、AloT材多，關注電動車、車用電子類股；3.若美聯準會收回資金、當沖降稅減半爭議之消息面成市場回檔，可視為逢回布局良機；4.觀察overbooking狀況、庫存調整風險。

沈萬鈞表示，台股近期因無市場主流帶動加上資金買盤縮手，使大盤連兩周周線收黑，受市場觀望氣氛濃厚影響，導致近期上市櫃公司公布之財報利多卻無法帶動買盤，預期大盤短線將處於盤整震盪整理格局。

沈萬鈞表示，近期電子股下跌，如面板和記憶體，主要就是反應市場對overbooking調庫存的擔憂，有些產業已經看到未出貨訂單減去庫存是呈現縮減的情況。

沈萬鈞強調，有產業循環和新應用是明年股市多頭的動能，因此投資人一定要聚焦在成長股。台股目前的股價相當合理，過去15年台股僅有4年是下跌的。明年台股的成長股報酬率不會遜於今年循環股的表現。