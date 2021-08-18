國民黨主席江啟臣7月底披露一份「外交部電報」，指外交部發文給駐友邦大使館，表達願意捐贈高端疫苗，綠營質疑洩密，外交部長吳釗燮要求徹查；民進黨立院黨團今表示，絕對支持徹查，且一定要給一個交代，並向立法院報告；此公文是流給國民黨作為國內政黨政治操作的工具，當然是不可取。

民進黨立院黨團幹事長劉世芳指出，上個月民進黨立院黨團就已經非常清楚的表達，要求外交部徹查，最主要的原因就是說，外交部的電報是一個密件，為什麼媒體朋友可以拿得到？

她說，公文是在詢問有關於疫苗跟友邦協助抗疫等事，沒有所謂的國安問題，但是外交部內部還是需要徹查，支持外交部長趕快把內部洩密的部分查清楚，才不會影響到未來公文或外交機密公文上的傳遞。

民進黨立院黨團書記長羅致政指出，機密公文涉及到洩密有刑事責任的問題，此外，這機密公文並不是流給一般的媒體，而是流給了中國國民黨，把這樣的一個外交事件，作為國內政黨政治操作的工具，當然是不可取。

他說，絕對支持外交部徹查，而且一定要給一個交代，立法院新的會期要開始了，有必要向立法院來做說明。

民進黨立院黨團副幹事長黃世杰說，抹黑也是必須要徹查這件事情的原因，雖然公文表面上跟國安沒有直接關係，但是外交部機密公文出了這樣的狀況，當然有必要徹查，以免類似事件再度發生，絕對支持外交部徹查這件事情。