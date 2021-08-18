加勒比海國家近期頻繁遭受天災，海地14日遭到規模7.2強震重創，牙買加則正經歷熱帶風暴葛瑞斯，還爆發嚴重COVID-19疫情。中國駐牙買加使館證實，當地多名中國公民染疫，且有人病故。

中國駐牙買加使館今天在官網作上述公告，並提醒當地中國公民和中資機構嚴格遵守疫情防控措施，及時有效做好應對自然災害升級和「防範新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情失控」等緊急應變準備。

根據中國外交部官網新聞稿，中國駐牙買加大使田琦12日曾與牙買加衛生暨福利部部長塔弗頓（Christopher Tufton）舉行視訊會議，向牙方近期疫情嚴峻形勢表示慰問，並強調盡快提高疫苗接種率將有助於促進牙經濟社會恢復正常。

新聞稿並引述塔弗頓表示，中國是牙買加「真誠的朋友和可靠的合作夥伴」，雙方合作對牙買加國家發展具有十分重要的意義。牙買加願繼續與中方加強在抗疫等領域的合作，推進兩國戰略夥伴關係等。