北市交大於市民、建國高架建置道路科技執法，針對「不依公告管制通行」、「行駛路肩」、「跨越雙白線」及「機車違規行駛」等4項目進行取締。（北市交大提供）

為維護高架橋樑道路安全及事故防制，臺北市政府警察局於市民、建國高架道路進行科技執法，針對「不依公告管制通行」、「行駛路肩」、「跨越雙白線」及「機車違規行駛」之4項違規車輛，全時段自動偵測取締違規，包括違規駛上高架的外送員、超重的大型聯結車等，均榜上有名。據統計，光是110年7月違規取締件數，2高架就累積達367件。

北市警局交通大隊指出，高架道路科技執法採用AI運算辨識車種及其行經位置與時間，再進而透過系統自動判斷違規行為與違規路徑，可提升違規識別率，違規行為經採證後，再由員警認證舉發。

依據臺北市交通局之公告規定，市民及建國高架道路屬全日禁行總重量逾10噸大貨車及一般機車行駛範圍，違反者可處新臺幣900元以上1800元以下罰鍰；另違規行駛路肩及跨越雙白線，可處新臺幣600元以上1800元以下罰鍰。

統計110年7月取締件數，市民高架道路取締74件，較執法首月取違規降低79%，建國高架道路取締293件，較執法首月違規降低58%，累積總件數達367件，顯見科技執法有助於減少違規，以維護橋樑安全及防制事故。

不只UberEats！foodpanda外送員亦違規駛上高架，慘遭取締開單。（北市交大提供）

違規跨越車道的自小客車在科技執法下無所遁形。（北市交大提供）

北市警局強調，科技執法之目的在於遏止違規及降低員警攔撿風險，杜絕駕駛人違規僥倖投機心態，以減少交通事故，呼籲駕駛應遵守道路交通規範。