網紅都美竹日前以小蝦米扳倒大鯨魚之姿讓男星吳亦凡因涉嫌強姦罪遭批准逮捕，都美竹第一時間更在粉絲圈報平安，感謝朝陽警方協助，正當大家認為此事將落幕交由法律處理之際，另一名自稱是都美竹的姐姐網紅李恩狂發聲，引來網友批評她蹭熱度，今(18日)她忍無可忍，曬出與都美竹的對話紀錄，怒回：「你撒謊都不打草稿？從頭到尾沒準備撕你，因為這樣太丟人了！」

都美竹先前爆料吳亦凡性生活混亂，指他藉由選角之名義帶女生回家，之後還灌對方酒，但吳亦凡第一時間否認，強調沒選妃、沒灌酒、沒收手機，上月底卻因涉嫌強姦罪，被北京朝陽警局刑事拘留，近日更是被宣告涉嫌強姦罪遭批准逮捕，昨許多影音網站也紛紛宣布將下架吳亦凡先前作品。

李恩今發文開撕都美竹。（圖／翻攝自李恩LIEN_微博）

對此，都美竹在粉絲圈報平安，欣慰說：「終於，感謝朝陽公安，他們真的特別特別好，謝謝你們，我們都好好的」，而先前出現一名網紅「李恩」自稱是都美竹姐姐並在直播中猛談此事，引來都美竹本人撇清關係，今上午李恩突然大爆炸，曬出與都美竹和另一名朋友的聊天截圖，力證雙方認識，李恩更生氣說：「不好意思我脾氣真的不太好，你怎麼好意思在那陰陽我？當初是你說你被綠了！我說那你自己出來曝光他就好了，你說你不能自己發，這樣大家會罵你，最好是別人幫你發」。

李恩曬出與都美竹對話截圖。（圖／翻攝自李恩LIEN_微博）

李恩控訴自己3天3夜沒睡覺只為找人幫忙都美竹，又稱是都美竹堅持讓李恩來曝光此事，「所有的一切都是你自己讓的，你撒謊都不打草稿？」並稱自己已經被網路霸凌，「說句實話，我真沒必要對你善良了！請換位思考一下，我保證你們都會覺得我對她真的仁至義盡了」，而對話中可見暱稱「妹妹」的都美竹疑似請大家蒐證抹黑她的網友截圖，準備發律師函反擊，「花點錢，直接起訴，再搞個律師函，明天就開始洗白」、「不能因為這些小角色影響我」。

都美竹懶理李恩爆料。（圖／翻攝自娛樂有飯微博）

而都美竹之後在粉絲圈出聲，回應：「早呀，哈哈，大家別被髒東西影響心情，大早上開開心心的」，懶理李恩的批評，網友則說：「單看聊天記錄，都美竹沒啥啊，這個李恩真的戲好多」、「只能說兩個都有心機」、「再怎麼樣能把強姦犯送進監獄，她（都美竹）就可以被原諒！」、「也許一開始她們確實是一條戰線上的，但是這個李恩種種操作就很謎，比如沒經過都美竹同意在直播亮底牌，開直播接受採訪，這不是明晃晃的蹭熱度，都美竹不信任她了很正常吧」。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！