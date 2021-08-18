ATP、WTA男女職網共站的千分大賽辛辛那提大師賽，寶島一姐謝淑薇自會外賽過關斬將，順利取得會內賽資格，首輪遇上17歲小將戈芙(Coco Gauff)，1比6、2比6未能晉級第2輪，而戈芙下一場則要挑戰日本名將大坂直美。

這是謝淑薇單打生涯首次和戈芙交手，面對謝淑薇非正統的打法，戈芙透過強力發球盡量先發制人，並且開賽就兩度破了謝淑薇的發球局，比賽雖曾因雨中斷約3小時，回到場上後戈芙依舊佔有優勢，讓謝淑薇未能逆轉。

儘管單打未能持續前進，謝淑薇還有和比利時女將梅騰絲(Elise Mertens)合作的雙打，兩人是頭號種子，第一輪輪空、直接晉級16強，首場比賽迎戰俄羅斯(Anna Blinkova)／白俄羅斯薩諾維琪(Aliaksandra Sasnovich)。

戈芙女單第2輪要挑戰前世界球后大坂直美，兩人過去在硬地賽事交手過兩次，2019年美網第3輪大坂直落二淘汰戈芙，隔年澳網換戈芙報仇，在澳網第3輪直落二氣走大坂。