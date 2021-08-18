警方查扣手機、金融卡、帳冊等證物。（警方提供）

蔡姓主嫌因對話紀錄漏餡。（警方提供）

三重警「車手追追追」 一舉逮13名詐欺嫌犯

新北市三重警分局本月初接獲線報，在正義南路發現1名疑似詐騙集團車手提領現金，分局立即派員到場，先將18歲陳姓男子查緝到案，員警再假扮車手與詐騙集團聯繫，一舉在附近的旅館內逮捕42歲蔡姓主嫌等詐騙集團成員，偵訊後依詐欺罪嫌將13名犯嫌移送新北地檢署偵辦。

警方表示，偵查隊幹員檢視陳男手機line群組，發現陳男與上游對話紀錄，幹員遂假扮陳男回應「錢已領，下進一步指示？」上游回應「在原地等，有人會與你接觸」並傳送2名男子相片，隨後幹員果真在附近查獲李姓及江姓男子。

警方在李男身上發起獲附近商旅住宿房卡，遂帶同犯嫌前往查探，續逮捕曾、男陸男及王男，並查扣手機2支、現金1萬6000元。

期間幹員眼尖察覺有人在樓梯間窺探，警方不動聲色尾隨，又於另間房間逮捕4名同夥，經檢視嫌犯手機對話紀錄，發現1名暱稱「四爺」男子提及「隔壁房不知道誰被衝」及「去看看什麼狀況」等語，警方盤問下，嫌犯供出「四爺」也住在同間商旅，警方前往該房臨檢，續逮捕「四爺」蔡姓主嫌及同夥到案。

警方一舉逮捕蔡姓主嫌在內13名詐騙集團成員，查扣手機21支、存摺13本、金融卡4張、帳冊及贓款6萬4200元，全案依法移送並持續擴大追查其他上游成員。