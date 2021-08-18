嘉泥（1103）18日召開股東常會，通過盈餘分派案，每股配發現金股利1.4元；董事長張剛綸表示，對水泥產業整體保持樂觀態度。並對台泥今年的投資儲能等策略表達支持的態度；另外，沖繩旅宿業的豐崎，期待第四季能順利將工程發包，2024年開幕。

2020年，嘉泥因處分上海嘉環混凝土及蘆竹土地，及轉投資台泥表現亮眼而維持獲利穩定性，稅後淨利17.6億元，EPS2.74元，創近13年來新高。

張剛綸表示，去年水泥需求增加，兩岸的水泥市場表現相對不錯，對水泥產業整體保持樂觀態度。而台泥透過併購歐洲儲能公司Engie eps，補足在儲能及電動車充電椿的技術，讓整體循環經濟的策略更加完整，也符合嘉泥對台泥長期投資的期望。

在旅宿服務業方面，張剛綸表示，雖日本沖繩Hotel Collective飯店受到疫情直接影響，2020年營運不如預期；期待日本下半年能加快疫苗施打速度，待疫情趨緩後觀光及餐飲市場能夠盡早恢復。

另外，日本沖繩第二個度假村據點「InterContinentalOkinawaChur aSUN Resort」豐崎案，期待第四季能順利將工程發包，維持2024年開幕的目標。

至於健康事業營運也有斬獲，嘉泥指出，在中國的蘇州及揚州設立的人之初產後護理中心目前已完工，即將進入試營運階段。