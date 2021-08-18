受惠歐美國家陸續解封及推動大型基建計畫，加以新興科技應用商機延續，帶動我國整體產業動能增強，今年上半年與去年同期比較，國內能源消費增加5.7%。

值得注意的是另檢視本期發電結構，與上年同期相比，最主要變化為燃煤占比由44.5%減少至44.2%。而總體再生能源發電量部分，在水情不佳影響水力發電情況下，本期仍較上年同期增加，主因太陽光電裝置容量持續擴增，帶動光電發電量顯著成長25.9%所致。