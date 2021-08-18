因應全球經濟復甦 上半年國內能源消費成長5.7％ 11:202021/08/18 工商 馮建棨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受惠歐美國家陸續解封及推動大型基建計畫，加以新興科技應用商機延續，帶動我國整體產業動能增強，今年上半年與去年同期比較，國內能源消費增加5.7%。 值得注意的是另檢視本期發電結構，與上年同期相比，最主要變化為燃煤占比由44.5%減少至44.2%。而總體再生能源發電量部分，在水情不佳影響水力發電情況下，本期仍較上年同期增加，主因太陽光電裝置容量持續擴增，帶動光電發電量顯著成長25.9%所致。 《國際經濟》歐元區第二季GDP增加2％ 就業成長0.5％ 《國際經濟》日7月出口增幅連5月逾2位數 力道稍緩美中不足 #本期 #解封 #全球經濟復甦 #消費成長 #歐美國家 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 全球資本支出飆高 標普估所有企業投資都成長 09:212021/08/18 財經 《金融》類股輪動加快 成長股與價值股並重布局 08:202021/08/18 財經 陸GDP預測 外資持續下調 04:102021/08/18 全球財經 氣立營收、獲利均報喜 18日下午法說會 10:392021/08/18 財經 外資圈罕見 里昂喊買光學雙雄 04:102021/08/18 財經要聞 越南傳捷報 新南向分行業績增溫 04:102021/08/18 金融．稅務 疫情一波波 企業手握現金創高 04:102021/08/18 全球財經 軍公教明年調薪恐無望 04:102021/08/18 財經要聞 兆元級氫能市場引各地政策加持 逾3成央企搶占市場 13:062021/08/18 兩岸 歐美復甦 國銀H1海外獲利衝 04:102021/08/18 金融．稅務 工商社論》東京奧運的永續發展意涵：企業ESG可以很精彩 04:102021/08/18 財經要聞 財經熱門新聞 台股連9黑比5月崩盤還恐怖 老手看後市狠嗆：V轉難啦 - 財經 政策性定海神針 市場盛傳券商業者被請「喝咖啡」 - 財經 - 工商 mRNA疫苗驚爆3大新副作用 莫德納股價中彈倒地 - 財經 當沖降稅延長救不了？台股狂殺9天兇手 跟去年砍到8523點一樣 - 財經 點名美國是最大禍源 解放軍在台周邊大軍演 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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