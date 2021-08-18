據「中汽協會資料」微信公眾號18日消息，據中國汽車工業協會（中企協）統計分析，2021年7月，大陸自主品牌乘用車市場表現繼續優於大市，銷量保持較前月小幅增長，年增長率依然明顯。

2021年7月，大陸自主品牌乘用車銷售72萬輛，較前月增長4.1％，較去年同期增長22.2％，占乘用車銷售總量的46.4％，占有率比前月增長2.3個百分點，比去年同期提升11.1個百分點。

2021年1-7月，大陸自主品牌乘用車銷售492萬輛，較上年同期增長42.8％，占乘用車銷售總量的42.6％，占有率比上年同期提升6.5個百分點。

2021年7月，大陸自主品牌品牌轎車、SUV和MPV市場占有率分別為32.6％、55.0％和67.5％。

2021年1-7月，大陸自主品牌品牌轎車、SUV和MPV市場占有率分別為28.2％、52.0％和67.2％。與上年同期相比，大陸自主品牌轎車、SUV和MPV均呈增長，其中，大陸自主品牌轎車增長更為明顯。