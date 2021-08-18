台股今天走勢震盪，早盤低點下挫逾230點，一度失守16500點整數關卡。盤中跌點收斂，下跌約11點，指數來到16649.94點。

亞股今天普遍走強，台股早盤一度挫逾230點，跌至16418.54點，失守16500點整數關卡；截至10時40分，跌點收斂，指數來到今天高點16649.94點，下挫約11.42點。

電子權值股台積電盤中下跌9元，至571元，稍壓抑台股表現，聯發科則由黑翻紅。

面板驅動IC走勢較弱，敦泰帶量下挫，至跌停價187元，盤中跌停打開。天鈺一度打入跌停價223.5元，盤中下挫約4%。

航運族群相對強勢，散裝航運台航、中航與四維航攻上漲停價。長榮今天除息，每股配發現金股利約2.48 元，早盤一度下滑至121.5元，陷入貼息，盤中高點至133.5元，上漲9.5元，順利完成填息；萬海、陽明也有4%以上漲勢。

法人指出，台股在本土性資金退場下，指數自高點18034點下跌，成交量因當沖降溫，昨天縮減至3000億元以下，推估短線在16500點至16800點逐漸有支撐。

法人表示，若當沖降稅延長政策逐漸明朗，本波下殺股價調整、籌碼也清洗乾淨後，台股有望正式止跌反彈，上檔反壓在17200點至17500點。（編輯：趙蔚蘭）1100818