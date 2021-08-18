PTT網友發文。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

PTT網友發文。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

內政部將發布8名新任縣市警察局長，行政院院長蘇貞昌今（18）特地在行政院接見，打破警界慣例，遭在野黨立委痛批宣示主導權、介入人事、吃相難看。此消息在網路掀起熱議，大批網友湧入臉書、PTT論壇等社群留言痛批蘇濫權獨裁，更有人認為蘇「想選總統想瘋了」。

根據《中國時報》今日報導，內政部將發布8名新任縣市警察局長，蘇貞昌今特地在行政院接見，打破警界慣例。在野黨立委指蘇破壞體制與行政倫理，越過內政部部長徐國勇耍官威、扮起蘇大帥向警局長示恩，吃相非常難看。

對此，民進黨立院團幹事長劉世芳今日回應，蘇貞昌接見這些調派或升級的警察局長，本來就是閣揆的人事權，是慰勉、鼓勵這些警察局長，為台灣的治安加油，這是非常妥當，沒有什麼內部的問題。

蘇貞昌破例「跳過部長」親自接見新警局長一事，在網路社群引發熱烈討論，PTT論壇網友更幾乎一面倒批評蘇的行為，紛紛留言：「想選總統想瘋了」、「又有機會耍耍官威」、「耍耍官威拍照吧」、「依賴網軍搞形象，早該下台了」、「2024民進黨一定蘇啦」、「直接跳過內政部長自己宣布，真的是把自己當大統領了喔」、「光頭該不會是想幫女兒鋪路？」「沒道德或民意的人，到老還是沒sense」。