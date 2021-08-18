連結台南市中西區與南區主要道路之一的南門路，因車流量相當大，加上1年前又開始進行汙水工程施工，導致路面龜裂不平，曾被網路票選為「台南市20大爛路」排行榜的第一名。如今汙水工程已經完工，市府工務局決定從22日起一連9天進場執行路平專案路面改善工程，希望洗刷爛路的汙名。

工務局表示，南門路是湯德章紀念公園圓環的7條主要道路之一，向南通往水交社文創園區、市立棒球場，還能經由健康路分別通往東區、安平區，附近更有國高中及大學等多所學校，地理位置十分重要，道路品質也深受市民重視。

工務局強調，南門路早已納入路平專案準備進行路面改善，但為避免重複施工，計畫等到汙水工程完成後再進場施工，才造成臨鋪或補丁道路引發民怨。不過，今年3月南門路路平改善工程已完成發包作業，將施作建業街口至大成路口長約1.5公里路段，工程經費1120萬元；日前汙水工程完成後，工務局也立即準備進場施工。

工務局說，南門路路面改善工程的內容，包含130個孔蓋下地、路面高程及洩水坡度調整改善等；預計從8月22日至30日每天晚間22點至清晨6點夜間施工，進行南門路路面刨鋪工程，施工期間路段將採單側封閉，另側雙向通車，遇雨順延，籲請屆時用路人行經該路段時，提前改道或減速慢行，以維護行車平安。