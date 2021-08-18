旺宏(2337)董事長吳敏求看好公司主要產品Flash（快閃記憶體）不但下半年需求看好，明年也看好，帶動今早股價震盪翻紅；同為Flash製造廠華邦電(2344)股價亦走揚。下游的模組廠威剛(3260)等股價也領先台股翻紅。

對於日前美系外資發布報告指「記憶體寒冬來臨」，旺宏董事長吳敏求表示，不認同外資報告；他指出，旺宏後續財報會很好看，不僅下半年Flash市況非常好，並看好明年一整年營運表現。

旺宏董事長吳敏求指出，隨著新產品及新客戶加入，目前公司的訂單與出貨比(B/B Ratio)都一直是大於1，且數字是令他感到很驚訝的。

記憶體大廠華邦電雖未評論外資報告，但華邦董事長焦佑鈞於上周股東會表示，從供應鏈的角度來講，目前記憶體市況仍是處於供不應求的狀態。

面對市場出現雜音，華邦董事長焦佑鈞表示，目前來看仍是處於供不應求的狀態，焦佑鈞指出，市場同時出現終端需求下降、但又供應不足的看法，主要是因為當供應量為100、需求120，需求若下降到110或是升到130，公司方面很難去感受，因為供應端就只有100。

華邦電總經理陳沛銘也表示，第3季顯然是處於供不應求，第4季應該也不會太差，仍是較為正向的看法，主要是沒有新的產能開出，即使在明年DRAM的新產能開出，也應該是聚焦在DDR4、DDR5部分，對DDR3的需求應該都還在，展望明年仍很樂觀。

美系外資以「記憶體寒冬來臨」為題，表示DRAM產業正在失去上升循環動力，將南亞科、旺宏、華邦電目標價下修。整體外資近期賣超旺宏，但已連續兩天買超華邦電、南亞科。DRAM廠南亞科股價率先止跌反彈。