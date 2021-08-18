太陽能電廠營運穩定，且文創事業因疫情趨緩增溫，為鈺德(3050)下半年營運帶來支撐，鈺德總經理羅宜富表示，今年下半年可望維持上半年水準，今天股東會亦完成董事改選。

鈺德今天舉行股東會，鈺德主要業務為預錄光碟片，儘管光碟產業處於衰退，鈺德預錄光碟業務相對穩定，而公司也啟動轉型，朝綠能及文創事業發展，2018年10月投資厚聚能源開發公司，跨入太陽能系統業務，之後再整合錸德(2349)集團的錸洋科技，綠能事業版圖日益完整。

目前厚聚主要案場在公有房舍，面積小但是數量多，已併電約46.55MW，加上設置中，總容量可達到54.59MW；去年因南部陽光充足，太陽能發電效率高，厚聚能源售電收入達3.05億元，佔鈺德公司營收比重已逾30%。

鈺德除持續拓展屋頂型，爭取中大型公有建物電廠之外，亦拓展埤塘漁電共生電廠，並評估投入陸域風電的再生能源開發，鈺德預估，今年綠能業績會比去年好。

在文創事業部分，鈺德與台北市文化局合作老屋活化運動，於2017年開始營運美軍俱樂部，跨足文創產業，今年前5月營運還不錯，不過本土新冠肺炎疫情自5月中大爆發，三級警戒對鈺德文創事業造成影響，所幸近期疫情趨緩警戒降級，鈺德預估，9月起文創事業將逐步回升。

鈺德預估，今年綠能加文創事業佔公司營運比重可望近40%。

鈺德上半年稅後盈餘為5985萬元，年成長11.27%，累計前7月合併營收為5.68億元，年成長1.73%。

鈺德今天股東會通過每股配息0.6元，並完成董事改選，新任董事為：錸德科技代表人葉垂景、錸德科技代表人葉垂昇、錸德科技代表人潘燕民、楊慰芬；新任獨立董事為李靖文、吳榮生、洪順慶。