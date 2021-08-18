《商情》庫存回補 BCI運價觸近6年以來高點 11:262021/08/18 時報資訊 王聖為 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 儘管鋼材仍處淡季疲弱階段，但近期需求面有出現回溫的趨勢；分析師指出，隨著鐵礦石價格下滑，生產商庫存回補意願提升，激勵海岬型船市場走高。 最新海岬型(BCI)報價，中國至巴西日租金，較前一交易日漲1.6%，並突破40000美元大關，創近6年以來高點 (商品行情網) 《商情》供應擔憂 周二鋁價一度漲近3年高價 《商情》獲利了結 大馬棕櫚油高點回落 #庫存回補 #BCI #運價 #觸近 #鋼材 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《傳產》房市回溫快 南方莊園139封投標單熱搶 08:202021/08/18 財經 高鐵中秋連假加班179列次 8／20凌晨開賣 11:022021/08/18 生活 氣立營收、獲利均報喜 18日下午法說會 10:392021/08/18 財經 「南方莊園」標售熱絡 139封投標單熱搶 11:552021/08/18 房市新訊 柏克夏 今年來是股票淨賣家 Q2減持百健等4家藥廠 04:102021/08/18 全球財經 阿富汗變天 金融市場反應淡 04:102021/08/18 全球財經 《期貨》三大期指全黑 8月台指期開盤下殺138點 09:102021/08/18 財經 人民幣中間價貶150點創近3周新低 10:392021/08/18 財經 連四月拋售 陸持有美債 8個月新低 04:102021/08/18 財經要聞 1分鐘讀財經》不忍殺當沖稅肥鵝 降稅延長3年或5年時間曝 08:272021/08/18 財經 越南台灣形象展高雄館吸金 商機上看1450萬美元 11:532021/08/18 寶島 財經熱門新聞 政策性定海神針 市場盛傳券商業者被請「喝咖啡」 - 財經 - 工商 台股連9黑比5月崩盤還恐怖 老手看後市驚揭：V轉難啦 - 財經 mRNA疫苗驚爆3大新副作用 莫德納股價中彈倒地 - 財經 點名美國是最大禍源 解放軍在台周邊大軍演 - 財經要聞 - 工商時報 當沖降稅延長救不了？台股狂殺9天兇手 跟去年砍到8523點一樣 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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