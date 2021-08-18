儘管鋼材仍處淡季疲弱階段，但近期需求面有出現回溫的趨勢；分析師指出，隨著鐵礦石價格下滑，生產商庫存回補意願提升，激勵海岬型船市場走高。

最新海岬型(BCI)報價，中國至巴西日租金，較前一交易日漲1.6%，並突破40000美元大關，創近6年以來高點 (商品行情網)