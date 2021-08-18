高雄市長陳其邁上任後，積極推動亞洲新灣區「5G AIoT園區」，國民黨高市議員黃紹庭指出，昨在議會質詢時問及，可以創造多少產值，副市長羅達生還喊出可創造出1200億產值的大餅，令人見識說謊不打草稿的功力，直呼「不是菜市場喊價」。

「其邁『暖男』編織亞灣區虛幻不實的1200億大夢？」黃紹庭說，昨質詢時問到，針對「亞灣5G AIoT園區」市府預計要引進何種「產業別」及那些企業進駐時，陳其邁居然語焉不詳，回答不出具體的做法及規畫，高雄需要真的產業轉型，不是一再畫大餅。

黃紹庭指出，15年前，他剛從美國矽谷返鄉擔任市議員的時候，正值高雄軟體園區在招商引資，他以一個科技人大聲疾呼，必須要把園區招商的產業方向定義清楚，才能成功。

遺憾的是，目前高軟年產值才僅區區40億元，相較台北市南軟園區一年將近8000億的產值，北高竟有200倍的天壤之別。深究原因無他，主要還是進駐高軟的廠商產業別中，高達近8到9成都非高科技產業，又那來的高產值？

黃紹庭認為，產值絕對不是用嘴巴喊喊就有的，而是要有一套仔細縝密、具體可行的規畫及配套，但往往執政者卻只偏重「大內宣」，卻提不出相關計畫、反覆驗證、預估產值等，經濟自然不可能好轉，陳其邁市府跟市民畫了一個大餅，等到時間到了、任期也屆滿了，人走茶涼，景氣一樣沒有好轉。

黃紹庭提到，要解決經濟問題，主要還是取決於產業發展。近年來，台灣早就轉型為以高科技為主，包括台中、台南都是靠產業轉型帶動城市發展的成功例子。反觀高雄市，就像是個被遺忘的城市，至今仍然停留在當年人口密集的傳統製造業及重工業，難怪高雄人口紛紛外移，年輕人繼續悲唱北漂哀歌。

針對高雄亞灣可創造1200億的產值？黃紹庭直言，這對綠營執政2、30年下的高雄人而言，恐怕只是另一個「城市翻轉」的口號及童話故事，茶餘飯後聽一聽也就算了。他狠酸，產值預估不是菜市場喊價，沒有產業發展方向，只會畫大餅。