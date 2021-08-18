新冠肺炎疫情以來，許多小朋友戴上不合適的口罩，總是會鬧脾氣，讓家長苦惱。信誼基金會特別選用《愛吃青菜的鱷魚》及《愛吃水果的牛》兩本長期受孩子喜愛的圖畫書圖案，授權業者製造兒童醫用口罩，讓他們戴起來好看又舒適。

口罩已經變成脫不下來的日常必需品，不過市面上的口罩主要是為成年人而設計，適合小朋友的非常少。許多爸媽經常要面對孩子戴口罩的負面情緒，為了守護孩子的健康，再不舒服、不想戴，也要哄著孩子帶好口罩保安康。

信誼基金會選用《愛吃青菜的鱷魚》及《愛吃水果的牛》兩本長期受孩子喜愛的圖畫書圖案，授權台灣普潔，製造兩款兒童醫用口罩，都符合CNS14774標準，採用三層不織布結構，外層為防潑水、中層採熔噴布，細菌過濾效率(BFE)達95％以上，內層親膚性複合材質，戴起來柔軟、舒適。

信誼基金會表示，他們用原滋原味的原創圖畫書圖像設計的兒童口罩，自然而然的吸引孩子戴上、戴好。口罩將自8月19日起上市，家長為孩子準備開學用品之際，可以將這款口罩納入，讓孩子開心又安心的上學去。