全國公私立高中以下學校9月1日就要開學，許多老師仍沒疫苗可打，但也有少數人還在挑疫苗。一名網友透露，家中長輩是高中老師，收到3次可去打AZ的通知單，但都堅決不打，狀況嚴重到像被洗腦說「AZ就是毒藥」，讓他很苦惱，因為校方規定開學不是打疫苗就是每周要做PCR採檢。不少網友看了則吐槽說，中年老師這種族群，想用道理去說服是不可能的，就讓他們自己負責，反正他願意每周戳鼻子做PCR就沒差。

一名網友昨在PTT上發文表示，全國公私立高中以下學校將在9月1日開學，而家中的長輩是學校的老師，先前收到好幾次可以打疫苗的通知單，但只要看到是AZ就抵死不從，還會拿著手機中長輩群組的資料、圖表說只想打莫德納。

該網友指出，這位長輩並沒有心血管疾病，也沒有罹患不建議打AZ的相關疾病，但他卻非常堅持不願意打AZ，感覺像是被洗腦到AZ就是毒藥的地步，讓他非常苦惱，因為學校都規定開學就是要打疫苗，否則就要一直提交PCR陰性證明。

貼文引起網友討論，「軍公教就不用費心解釋了，直接放棄治療，你是敵不過軍公教老人群組洗腦的」、「說服老師太難了，他們就認為自己的知識水平高於你」、「中年老師這種族群，想用道理去說服是不可能的，因為他們只相信群組的謠言」。

也有網友開玩笑說，很簡單啊！現在AZ和莫德納就是不夠打，你告訴他不願意打AZ的話，那就只剩下高端可以選擇，你看他的反應是打還是不打？「不用勸，到時候只剩高端能打就更爽了」、「那就打高端」。

許多網友則勸原PO說，每個人都可以自行決定要打哪個廠牌的疫苗，長輩如果真的不想打AZ，又願意每周戳鼻子做PCR檢驗，那也沒有問題啊！最怕的其實是你一直勸他打，最後還真的出了什麼副作用，他反而還會怪你逼他打。