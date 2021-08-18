黃子佼即將推出《魅力佼心》線上課程。《天下學習》提供

黃子佼接受主持人吳小帽、「爆編」翁瑞怡和吳珊珊訪問。《Wow靠！有事嗎？》提供

「三金主持天王」黃子佼（佼佼）與孟耿如結婚一年多，「做人」進度備受關注，他日前上Podcast、Youtube節目《Wow靠！有事嗎？》透露，明年應該會有小佼佼或小耿如，而且是天意！

兩人愛情長跑7年，去年登記結婚，孟耿如期待趕快升格人母，佼佼說：「耿如非常渴望，但我對下一代的教育非常惶恐，也沒覺得一定要製造一個生命到世上來，我們兩個（想要小孩）的比例大概是80／40吧。」佼佼還透露：「她這兩年研究紫微，以天意來講的話，約莫是明年，所以現在做太多努力是沒有意義的。」

談到疫情期間的生活，黃子佼和孟耿如真的「如佼似漆」，每天朝夕相處，他宅在家兩個多月，平均七到十天出門採買一次，他復工錄影當天她竟上演依依不捨，「我也不解，我們都在一起八年了，為什麼還會這樣子？」放閃無極限。

兩人相差19歲卻沒有代溝，「我常哼一些老歌，她會接，我還問她怎麼會聽過；觀念的部分她相對早熟，可能很早接觸社會群體生活，加速她的成長，所以最大的代溝還是冷氣」。原來孟耿如怕熱，黃子佼怕冷，「我們睡覺常因為冷氣的問題不開心，這是結婚以來相對來說比較大的摩擦。」

兩人因為疫情關係婚禮延期，不料連家宴也取消，對此佼佼說：「我真心不遺憾。」因為女方賓客他大多不認識，而他自己這邊的親友，又有很多是許久沒見、見了尷尬，但又不能不請，「6~700人中有500人是我無感的」，加上孟耿如對婚禮也沒有期待，覺得改期要重新試穿婚紗很麻煩，所以最後決定喊卡，兩人都鬆了一口氣，唯一感到可惜的是市集取消。

黃子佼過去主持金曲、金馬、金鐘「三金」晚會皆獲好評，但他卻自招曾有一年的金鐘晚會上有疏失令他遺憾，近來他將自己說話、表達的心得，整理錄製成《魅力佼心》線上課程，即將在9月初開課，目前特價中，想要購買的朋友可以上網搜尋「魅力佼心」。