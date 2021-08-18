中央氣象局指出，今(日)由於鋒面位於台灣北部海面，太平洋高壓勢力減弱，天氣較不穩定，預測西半部、東北部地區及澎湖、金門、馬祖有局部短暫陣雨或雷雨，北方鋒面在8月南下的機率確實較少見；另外，位於關島附近的熱帶性低氣壓已與今早8時降為一般性低氣壓，成颱機率大幅降低。

氣象局預報員徐仲毅表示，今明兩天受到北部海面鋒面影響，天氣變得較不穩定，目前台灣位於鋒面南緣，附近雲量增多，西半部和東北部斷續會有短暫雨或雷雨，花東維持多雲，澎湖、金門、馬祖有對流發展，有短時降雨的機會，尤其馬祖雨勢較大。

民眾好奇，為何8月了還有北方鋒面南下影響，紛紛猜測是否是梅雨鋒面，徐仲毅說明，一般來說5到6月的鋒面為梅雨鋒面，這次的北方鋒面形態上偏向滯留鋒面，是西南風北上到華中一帶形成滯留鋒面，再隨著北方系統南壓到台灣附近，這樣的情況在8月份的確不多，但是在2014年、2015、 2019年的8月都有類似情況出現，少見，但並非沒有前例。

徐仲毅指出，原位於位於關島附近，距離台灣2200公里的熱帶性低氣壓，由於結構發展不佳，今早8時氣象局已將其降為一般性低氣壓，未來將朝台灣東方海面至琉球群島一帶移動，成颱機率大大降低，後續是否還會增強並影響台灣，還要再持續觀察。

天氣風險WeatherRisk專頁指出，造成今天天氣轉變的主要因素是北邊的鋒面雲系接近，目前位於北部海面附近，前緣的雲系則已經往南延伸到全台灣，不過北部的雲量相對較多，越容易有短暫陣雨，越往南邊雲量越少也越零散，降雨機率越低，預計今天各地午後雷雨的機率都會提高，要留意有局部較大雨勢，或瞬間較大雨勢。