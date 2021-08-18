女星楊佩潔是童星出身，7歲就出道拍廣告，也參與不少戲劇和節目演出，有甜美顏值的楊佩潔從小美到大，還讓她擁有「最美童星」的稱號，而現在楊佩潔已升格當人妻，她日前還曬出老公視角辣照，只見楊佩潔辣穿比基尼躺沙發，前凸後翹的S曲線全都露，楊佩潔也甜喊：「老公視角之養胖了還是可以辣呼呼的呀」，新婚的甜蜜溢於言表。

35歲楊佩潔在上個月與相識18年、交往5個月的圈外老公閃電登記結婚，讓楊佩潔甜蜜說：「疫情期間最浪漫的事，就是我找到老公了」，升格當人妻的楊佩潔一邊拍戲劇《女力報到》，也不吝嗇分享新婚生活，她昨（17日）就曬出比基尼照，並放閃說：「老公視角之養胖了還是可以辣呼呼的呀」。

照片中，楊佩潔身穿藍色亮面綁帶比基尼，身材勻稱的她，S曲線相當養眼，楊佩潔還辣躺沙發擺出撩人姿勢，她滿意直呼：「這套色澤讓我覺得自己是美人魚 love it」，楊佩潔不吝嗇展現有料身材，也獲得網大讚她是火辣人妻「佩潔老公太幸福了啦！」、「漂亮 身材好性感」、「這泳裝蠻適合佩潔又辣又可愛」。

其實，楊佩潔登記結婚時，媽媽並不知情，媽媽接到電話後，先是感性說： 「妳的人生，只要妳過得開心就好」，但媽媽馬上話鋒一轉，帶點生氣責備楊佩潔：「妳是在玩家家酒嗎！？雙方家長都沒有見過面，而且你還用電話通知我，我嫁女兒是要嫁得慎重，怎麼可以這樣就嫁出去。」足見媽媽對楊佩潔的不捨與疼愛，但仍支持女兒決定。