大陸人氣女神楊冪五官精緻、身材火辣，加上演技精湛，不僅出演的電視劇都是票房保證，也收到各大時尚活動爭相邀請，自帶高流量讓她穩坐一線女星寶座，不過堪稱演藝圈拚命三娘的她，近日開始過起普通人生活，1個月被發現3次到三里屯逛街，雖然她都會用帽子、口罩遮掩，但難掩出眾美貌，就有網友目擊她被路人搭訕，過程也全都被拍下。

楊冪七夕和閨密去逛街購物，還去吃了冰淇淋，開心享受姊妹相處時光，不過在她在吃冰淇淋拿下口罩時，有名勇敢男性竟上前搭訕，但他卻沒發現自己搭訕的對象是家喻戶曉的大明星。

楊冪和閨冪吃冰淇淋時被搭訕。(圖／翻攝自微博)

楊冪七夕和閨冪過。(圖／翻攝自微博)

而過程也都被網友拍下，並還原當時狀況，原來那名男子本拿著一杯奶茶上前搭訕，要請楊冪喝，但楊冪以自己已經點過了婉拒，男子也沒再糾纏，網友看了都紛紛留言，「我冪也沒想到自己魅力這麼大吧」、「搭訕我的女神，這男的也太自信了」、「果然美女走到哪裡都是焦點」、「我也想偶遇，羨慕」。

其實，楊冪閨密之前就曬出兩人合照，開心直呼「七夕快樂，為冰淇淋乾杯」，只見當天楊冪穿著黑色背心搭短褲，外罩一件西裝外套，呈現下衣失蹤的感覺，一雙纖細長腿相當吸睛，好身材讓她即使帶著帽子、口罩，依舊在人群中相當亮眼。