功率半導體封測廠捷敏-KY(6525)受大盤量縮價跌拖累，股價10日除息以來跌跌不休，今（18）日開低後續跌3.92％至93.2元。半個月急跌近3成。由於上半年營運創「三高」，且下半年旺季可望續揚，隨後在買盤敲進下翻紅飆升7.22％至104元，股價波動加劇。

捷敏第二季合併營收創11.56億元新高，季增8.99％、年增14.02％。毛利率30.73％、營益率23.89％，略優於首季30.52％、23.52％，低於去年同期34.23％、26.49％。受匯損遽增拖累業外虧損跳增，使稅後淨利1.96億元，季減0.39％、年減1.19％，每股盈餘1.52元。

不過，捷敏上半年合併營收22.17億元、年增達27.96％，創同期新高。毛利率雖降至30.63％，但營益率逆升至23.71％、創同期次高。雖然匯損導致業外顯著轉虧，稅後淨利3.93億元、仍年增達19.88％，每股盈餘3.05元，雙創同期新高。

捷敏第二季營業利益創2.76億元新高，季增達10.72％、年增2.86％，但稅後淨利未能跟進營收創高，主因新台幣匯率強升壓抑毛利率，並導致匯損明顯跳增。不過，由於營收規模明顯增加，配合費用控管得宜，使上半年稅後淨利仍顯著成長創高。

受惠訂單需求暢旺、稼動率持穩高檔，捷敏7月自結合併營收4.01億元，較6月3.89億元成長2.95％、較去年同期3.39億元成長達18.11％，連5月改寫新高。累計前7月合併營收26.19億元，較去年同期20.72億元成長達26.35％，續創同期新高。

展望後市，捷敏董事長鄭祝良預期，今年整體市場仍會有所成長，但國際貿易市場諸多不確定因素仍在，仍須依最新市場變化、客戶概況及整體產業發展趨勢，持續密切觀察接單狀況。公司將加強模組與車用產品開發與生產，並持續開發高附加價值產品。