全球礦業巨頭公司、英國股市市值第二大公司，以及總部位於澳洲的必和必拓集團(BHP)目前正在考慮結束其雙重上市的結構，只保留在澳洲股市，成為其主要股票市場。如果成真，倫敦基準富時(FTSE)指數將失去重量級公司的支持。

必和必拓一直受到股東的壓力，特別是維權投資人Elliott顧問，要求簡化結構。該集團在周二公布了近十年來最佳的全財年獲利表現，並表示計畫放棄在倫敦的上市活動。

預計股東們將在2022年上半的股東會上就該議題進行投票。如果獲得董事會和股東批准，倫敦證交所將失去一重要成分股。必和必拓目前市值約1280億英鎊(約1762億美元)，僅次於第一大的阿斯利康(AstraZeneca)1310億英鎊。

按照市值計算，必和必拓是澳洲股市第一大公司。

在宣布計畫於倫敦退市之後，必和必拓在倫敦的股價一度大漲6％，收漲3.4%。

Quilter Cheviot的股市分析師Jamie Maddock表示，必和必拓的退市對專注於英國的投資者是個壞消息，因為追蹤國家指數的投資者將被迫出售自己的股票。