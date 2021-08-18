台中1名33歲的葉姓男子日前晚間發現愛車防塵罩不翼而飛，雖然該物價格不高，但其直覺被他人拿去使用，仍是請警方前來釐清。員警獲知車輛已在該處停放2個禮拜，原以為需要長期抗戰調閱監視器釐清，沒想到才花10分鐘就找到「兇手」，原來葉男當晚放置防塵罩時沒有固定好，才停好車子沒多久就被風吹走了！葉男得知防塵罩不見的真相後感到相當不好意思，對於員警協尋的超能力更是感到不可思議，直呼警察真的好厲害！

台中市政府警察局第三分局立德派出所警員賴玠禎、葉惠琦日前晚間9時許獲報東區仁和路附近有民眾需警協助，葉姓男子向警方表示，平時他多以機車代步，車輛因為較少使用，停放後都會細心的加上防塵罩保護，然他今晚前來開車時，卻發現防塵罩不翼而飛，雖然價格並不昂貴，然其懷疑被他人拿去使用，仍請警方前來協助釐清。

員警仔細詢問葉男車輛停放位置及時間，葉男稱自己約2個禮拜前的晚上停放愛車，但確切日期時間已記不清楚，員警原本以為會是一場苦戰，沒想到經略為推算其停放時間，緊盯著該時段的監視器看了約10分鐘就順利解開防塵罩遺失的真相。

愛車防塵罩不見了，警用電眼揪出原因竟是它

原來葉男當晚放置防塵罩時疑似未固定好，不敵陣陣強風，防塵罩沒多久就被風吹走了，葉男獲知真相後感到十分不好意思，對於警方僅花10分鐘就解開2個禮拜前的謎團更是感到驚奇，驚呼警察真的好厲害！

警方提醒民眾個人財物應妥善保管，若是物品較輕或是容易滾動者，也務必要固定穩固，避免造成自身及他人的困擾，另如有相關物品不慎遣失，可報警請求協助。