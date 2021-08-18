台股屋漏偏逢連夜雨，18日因地緣政治重大衝擊下及美股重挫拖累而大跌200餘點，跌破8523點連結15159點的上升趨勢線，盤中最低為16418點，跌破市場認為的16500點的支撐區，目前台股已跌破頸線，呈現頭肩頂型態，投資人融資多殺多，日K連十黑，不過接近10點30分後多方資金拉抬，台股急拉。

統計至17日時，台股已日K連九黑，九個交易日台股跌幅最大依序有杜康-DR（911616）跌59.2％、亞泰金屬（6727）跌39.52％、安鈦克（6276）跌35.95％、振曜（6143）跌35.23％、VHQ-KY（4803）跌34.65％、展匯科（6594）跌34.25％、陞達科技（4945）跌32.94％、雅茗-KY（2726）跌32.35％、點序（6485）跌32.07％、十銓（4967）跌31.73％、應廣（6716）跌30.30％、系微（6231）跌29.69％等。