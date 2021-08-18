國民黨前主席朱立倫受訪。（朱立倫提供）

美國撤軍造成阿富汗政權淪陷，民進黨稱想起1949年國民黨敗逃到台灣，引發藍綠論戰。國民黨前主席朱立倫今怒轟， 國民黨1949年到台灣後就是保衛台灣，民進黨只會抹黑，網軍攻擊只是消耗台灣製造對抗，而沒有民進黨就沒有台灣政治混亂。

朱立倫表示，國民黨從1949年到台灣後就是保衛台灣，如果沒有古寧頭戰役、823砲戰，就沒有今天的台灣，台灣很可能被共產黨統治，成為中國大陸一部分。

朱立倫怒轟，民進黨碰到事就是抹黑國民黨，不敢說其實國民黨也經歷過退出聯合國、中美斷交，前總統蔣經國說「我們要自立自強、我們要莊敬自強，處變不驚」都是名言。

朱立倫強調，國民黨堅定立場，絕對不單壓一邊，單靠某個國家，我們親美但不能百分之百依賴美國，而民進黨就是百分之百依賴美國，對抗中國大陸，國民黨是親美而和中，希望兩岸和平。

朱立倫直言，「沒有民進黨，就沒有今天台灣的政治混亂」，今天國民黨是真正的保衛台灣、建設台灣，而民進黨今天是在消耗台灣，製造對抗、製造混亂。

朱立倫強調，別只想汙衊國民黨，如果連中華民國的歷史都不能明確認真和教育，忽略1949年後保衛、建設中華民國的就是國民黨，只會用1450網軍、只會認知作戰、只會汙衊，這就是今天造成混亂的民進黨。