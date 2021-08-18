美國撤軍，塔利班軍隊全面攻佔阿富汗即將上台，相較於政府對友邦伸出援手，或對其他國家事件出聲，為何這次對阿富汗事件，外交部、蔡總統至今未表態；民進黨立院黨團書記長羅致政表示，相信行政院、外交部乃至於總統府，一定會考量所有的因素，在適當的時機、用適當的方式發表重要談話、採取必要行動。

羅致政強調，台灣作為國際社會的一員，會針對重要的一些時事，尤其攸關台灣議題發表看法或參與行動，這是必然的結果。

對於國民黨人士接連以阿富汗比喻台灣，美國國安顧問蘇利文駁斥，強調美國為阿國流血流淚20年，且阿富汗與台灣情況不同，美國對台承諾也一如既往堅實。

民進黨團幹事長劉世芳指出，近日國內對於阿富汗事件的爭論，最主要根源來自於國民黨為了黨主席選舉的內鬥，進而影響到台美外交關係。

羅致政認為，國民黨主席江啟臣、國民黨文傳會副主委王鴻薇、馬英九政府時代前外交部長歐鴻鍊等言論，到底個人看法還是黨中央看法？言論反映國民黨疑美立場，已經引起國際社會引用轉述，甚至錯誤認知是台灣主流看法。

他說，美國是絕對不可靠嗎？希望江啟臣跟朱立倫能夠表態一下，至少前總統馬英九都願意出來說，「那樣類比是不對的」。

民進黨立委鄭運鵬說，表態參選國民黨主席的朱立倫，也跟著炒作，美軍現在沒有駐防台灣，但台美有先進國際合作和軍事採購，國民黨政要為了黨主席內鬥傳達親中疑美的錯誤訊息，朱立倫選黨主席不能犧牲國家利益，還要國人感謝國民黨，真的笑死人。當時有多少人受到迫害，只為了維持國民黨的政權。

羅致政說，他們擔心這些錯誤訊息讓國際社會對實際台灣民情有所誤解，台灣絕對不是阿富汗，台灣和民主陣營國家站在一起，台灣地緣戰略不斷提升，完全無法和阿富汗來比擬。