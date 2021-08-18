越南展正鼎SaaS ERP創百萬美元佳績，圖為總經理苗豐恕（右一）赴越南工廠進行ERP訓練。（高市經發局提供／柯宗緯高雄傳真）

日前落幕的「2021線上越南台灣形象展」，高市經發局攜手在地40家企業打造「INNOFEST KAOHSIUNG智慧高雄館」相當「吸金」，經發局18日指出，展期累計搶下近340萬美元訂單，後續訂單更上看1450萬美元，成功打響高雄名號。

高市經發局長廖泰翔指出，去年起COVID-19疫情對全球旅運及商務活動造成巨大衝擊，攸關台灣經濟發展的新南向交流亦受影響。今年越南展經發局攜手業者首次以「智慧高雄館」參戰，帶領業者不畏疫情打國際盃，一舉斬獲不錯佳績。

經發局表示，此次「智慧高雄館」囊括智慧展演、智慧商務、智慧製造、智慧農漁、智慧醫療、智慧廠管等6大領域，其中以果凍面膜第一品牌自許的Annies Way安妮絲薇，以及專精企業資源規畫「SaaS ERP」的正鼎軟體科技最受青睞，展期期間就分別拿下超過100萬美元訂單，其他業者也都收到不少潛在買家詢問報價。

正鼎軟體科技總經理苗豐恕指出，正鼎看好「SaaS」在東南亞市場的潛力，2019年就在越南成立辦事處，短短2年就打入Adidas、Nike、Puma、New Balance、The North Face、 HOKA等許多知名廠商，這次展會中也與許多當地指標性資訊服務業者商洽，討論未來具體合作方案。

「2021年線上越南台灣形象展」21日線上開展至23日，吸引全台195家業者搶攻國際商機。日前市長陳其邁還特別錄製宣傳影片助攻業者拓展新商機，他提到，盼在國際疫情緩和後，邀請越南企業、人民來高雄欣賞美麗的山海河港，加深雙方的合作交流。