台中1名男外送員在網路發文，他昨天凌晨接到15碗臭臭鍋的單，送達取餐地點，卻沒有人收、點餐人也沒接電話，而客服竟回覆「自行處理」，他質疑「到底是誰三更半夜惡作劇」，只好跑去送附近的台中市第一警分局及第二分局文正派出所，請值班警員享用。此事引發網友熱議，覺得他「反應好快」，「慰勞警察，雙贏」，還大讚「真帥」、「願樓主一生平安」。

台中王姓外送員接到15碗臭臭鍋的單，送達取餐地點，卻沒有人收、點餐人也沒接電話，他只好跑去送附近警察局及派出所，請值班警員享用，此舉獲得網友熱議與讚許。（翻攝爆廢公社二館／陳淑芬台中傳真）

外送員說，他晚上接到1張15碗三媽臭臭鍋，沒想到送抵目的地，已付費的訂餐人卻沒來取餐、也沒有接電話，他不知所措地質疑「到底是誰三更半夜惡作劇？」，經回報客服後，客服要他「自行處理」15碗火鍋。他無奈只好去警察局一間一間地送，拜託警察大人幫忙吃掉。他並在臉書PO上台中市第一警分局及第二分局文正派出所的建築外觀照。

外送員並風趣留言：「如果一直想要花錢請人家吃東西、喝飲料，盡量訂多一點，我們可以幫忙處理，送給警察護士醫生他們」。慰勞慰勞他們的辛苦，反正你想花錢，我們就幫你消化那些東西」。外送員的心聲引發網友熱烈反應，在1個小時內按讚人數爆衝到1000，連外送員都追加留言說：「真的太厲害了，從來沒有過」。

因時值農曆7月份，有網友幽默留言問：「確定是人叫的嗎？」，有查案精神的網友紛紛猜測說：「會不會等到睡著了」、「應該是手機沒電，然後，地址寫錯」，「可能是詐騙集團被抄，所以無法取餐，剛好點餐的人被押到版主送的警察局」。

還有網友對類此狀況提出建言，「我會去分給遊民，不過，警察也是OK，畢竟他們很辛苦」；有人說去喝酒的地方應該很好賣；有人說：「辛苦了，給你賺到15碗」，不過，外送員回覆：「我並不想要好嗎？」。