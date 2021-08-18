豬豬新居落成！農委會畜產試驗所於109年興建完成一棟飼養規模500頭的模組化密閉式標準肉豬舍，有別於傳統的開放式實地面豬舍，模組化密閉式豬舍配備有負壓水簾系統、高床地面、糞尿分流刮糞系統、自動化餵飼系統、微氣候調控系統、自動噴霧消毒系統及緊急通風系統等設備，大大提升國內豬隻的飼養環境，更減少對周邊環境的污染。

開放式實地面豬舍建築容易引進外來病原，且存在著空氣污染物集中處理不易、廢水產量大，以及廢水所含的糞便分離量少等問題，畜試所建置模組化標準肉豬舍的目的，除了提升研究量能外，在生物安全防禦前提下，也將提供地方政府或產業團體申請實地參訪並安排專人解說，以提升國內豬隻飼養環境。

畜試所所長黃振芳指出，養豬是台灣農業產值最高的產業，但肉豬舍大部分仍屬傳統的開放式實地面建築，在面對新興疫病、氣候變遷及環保法令趨嚴等因素下，生物安全防禦策略、節水減廢及廢水處理與資源化利用是養豬產業必須正視的挑戰。

黃振芳說，模組化密閉式標準肉豬舍具有多項優點，包括模組化設計，豬場可依照飼養規模以「棟」為單位參考建置，並結合統進統出飼養模式，降低疾病垂直感染機率，提高豬隻育成率；降低豬舍內環境溫度，紓緩豬隻熱緊迫，提高豬隻舒適度；豬舍地面不須每日沖洗，減少沖洗豬舍的用水量並降低廢水量，具節水減廢效果，並節省人員工作時間。

重要的是，密閉式豬舍可降低外來疾病感染風險，提高豬隻生物安全防禦，且易於收集豬舍異味成分加以處理，降低異味逸散衍生的環保問題；結合自動化與智能化管理，透過網際網路及通訊軟體進行遠端監視，發生緊急狀況時，可即時採取必要措施。

模組化密閉式標準肉豬舍造價約2000萬，可作為養豬業者新建或修建肉豬舍的參考，以提升國內豬隻飼養環境。