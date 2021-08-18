充滿無窮無盡戰爭的阿富汗

阿富汗民兵組織塔利班（Taliban）以閃電神速，瓦解超過30萬政府大軍，重新掌握阿富汗政權。

據《富比士》（Forbes）雜誌網報導，從2001年9月11日恐攻後，美國10月7日以打反恐戰為名，20年來已在阿富汗砸下超過2兆美元（近56兆台幣）。換算起來，就是每天都要燒3億美元（83億台幣），而這比亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）、特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk），還有微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）等美國30大億萬富豪的身價淨值加起來還高。

美國納稅人1年要付阿富汗軍人7.5億美元（近210億台幣）薪資，據布朗大學（Brown University）戰爭代價計畫（Costs of War Project）估計，美國為阿富汗投入的總資金已達2.26兆美元（近63兆台幣）。

而就喪失的人命來說，那代價更高了。有2500名美軍命喪阿富汗，近4000位美國民間承包商遇害。不過，這和6.9萬阿富汗軍警喪生，4.7萬平民遇害，還有5.1萬反對派戰士陣亡相比，仍是相形見絀。

當然，所有的費用要等美國總統拜登完成阿富汗撤軍後，才能算得比較清楚。而美國用在阿富戰爭上的資金是借來的。布朗大學研究員估計，美國已付了超過5000 億美元（近14兆台幣）利息，而他們預計，到2050年時，單是阿富汗戰爭債務的利息，就可能高達6.5兆美元（約181兆台幣）。平均起來，每1個美國公民就要負擔2萬美元（近56萬台幣）。