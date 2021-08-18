資深藝人曹西平闖蕩演藝圈40年，常在社群網站與粉絲互動的他，近來火力全開砲轟酸民，今（18日）又遭網友嗆聲：「從年輕一直醜到現在」，讓他氣到拿40年前的帥氣舊照反擊，直言：「你們還沒有出生不夠格來批評我」。

曹西平近來屢遭酸民嗆聲，從先前打包便當、吃泡麵被嘲諷窮酸，稍早他又提到被嗆「從年輕一直醜到現在」，對此，他拿出40年前的帥氣舊照反擊，表示當年是「沒有修圖、沒有整型」的年代，此外強調從出道以來就是偶像歌手，打扮穿著都是最時髦流行，尤其當年若非偶像，是上不了雜誌封面，直言：「很多事情不是嘴巴說說而已，有圖有真相經歷年代的舊照片，這些都是騙不了人的」。

此外，曹西平也難掩怒火反擊：「說我從年輕一直醜到現在，我這叫醜那你叫什麼？你不是醜到爆了無聊的爛嘴巴」，更直言對方若沒看過他的演出就閉嘴，因為還不夠格來批評，對於自己闖蕩演藝圈40年，還能在浪尖上真的不容易，雖然不時得花時間對抗酸民，但強調當作是生活上的小插曲，似乎已經看得相當開。

對此，網友也紛紛回應：「曹大哥放在如今真的很帥，以前沒修圖帥真的是本錢」、「會寫這種字語的通常都是自卑，藉著損人來達到自我存在感」、「好帥氣的實力派偶像，不輸現在的明星」。