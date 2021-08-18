受大陸行情飆漲影響，國內磷酸報價大幅調漲；據了解，因大陸限電導致減產，在供給吃緊情況下，帶動黃磷價格大幅走高，同步推助磷酸、磷酸鹽市場價漲，而為反應國際行情，國內磷酸報價也大幅調漲，平均漲幅10-13%左右。(商品行情網)