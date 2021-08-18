《商情》反應國際行情 磷酸報價漲逾10％ 12:002021/08/18 時報資訊 鄧凱綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受大陸行情飆漲影響，國內磷酸報價大幅調漲；據了解，因大陸限電導致減產，在供給吃緊情況下，帶動黃磷價格大幅走高，同步推助磷酸、磷酸鹽市場價漲，而為反應國際行情，國內磷酸報價也大幅調漲，平均漲幅10-13%左右。(商品行情網) 《商情》限產令發酵 國際鐵礦石價跌近2％ 《電子零件》虧損 立凱-KY決減資34.85％ #磷酸 #國際行情 #調漲 #大幅 #報價漲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《商情》獲利回吐 小麥期價跌逾3％ 10:352021/08/18 財經 《金融》OSU外幣保管業務門檻調降 10家券商受惠 08:202021/08/18 財經 《商情》美元走強 拖累紐約期金轉跌 09:442021/08/18 財經 港股早盤反彈 恒生指數漲近200點 12:292021/08/18 財經 台股早盤賣壓沈重 一度重挫逾200點 09:292021/08/18 財經 《港股》科技股領軍 恆指走高 10:522021/08/18 財經 越南台灣形象展高雄館吸金 商機上看1450萬美元 11:532021/08/18 寶島 高端漲多拉回一度逼近跌停 聯亞藥跌深反彈逾12％ 10:052021/08/18 財經 《盤後解析》航海王復活 台股量增甩9連跌 14:502021/08/18 財經 散裝船日租破4萬美元 下半年新高 04:102021/08/18 財經要聞 顏益財：航運成了迷因股 04:102021/08/18 財經要聞 財經熱門新聞 台積最慘地板價還沒來 進場恐「殺頭」？專家爆散戶保命價位 - 財經 台股殺9天也不怕 他公開1檔竟「越跌越要買」網讚爆 - 財經 mRNA疫苗驚爆3大新副作用 莫德納股價中彈倒地 - 財經 政策性定海神針 市場盛傳券商業者被請「喝咖啡」 - 財經 - 工商 當沖降稅延長救不了？台股狂殺9天兇手 跟去年砍到8523點一樣 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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