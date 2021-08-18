苗栗縣65歲劉姓女子左肩經常感到痠痛、無力，若不慎遭到擠壓，更痛到無法入睡，透過肌力檢查與核磁共振才發現，原來是旋轉肌腱破裂，所幸經過微創手術和復健後，已無大礙。

苗栗縣大千綜合醫院骨科醫師蔡旻虔今天表示，這名患者1年多來，總覺得左邊肩膀無力，到了晚上睡覺時若側身壓到，更是痛得無法入睡，雖然曾接受X光檢查、藥物及復健治療，都無法改善，經朋友建議至骨科就醫，透過肌力檢查與核磁共振檢查，確診患者為旋轉肌腱破裂。

旋轉肌腱破裂可能是肩膀外傷，也可能因為肌腱長期和骨頭摩擦，導致肌腱越來越薄、最後破裂，形成退化磨損。(圖/大千綜合醫院提供)

蔡旻虔表示，旋轉肌腱破裂原因，可能肩膀直接撞擊或突然猛力拉扯，造成肩膀疼痛或手無法舉起的「外傷」，也有可能因為肌腱長期和骨頭摩擦，導致肌腱越來越薄、最後破裂，也就是所謂的「退化磨損」，通常是肩膀長期不舒服，之後會漸漸無力、越來越痛。

除此之外，約有一半的五十肩患者，其肩關節沾粘的原因，就是旋轉肌肌腱破裂造成的併發症，因此如果以復健治療五十肩一直都沒有改善，建議要檢查確認是否有旋轉肌肌腱破裂的問題。

蔡旻虔表示，依肌腱破裂的狀況，可選擇復健、注射類固醇或手術治療，劉姓患者接受的肩關節鏡微創手術，與傳統切開手術相較，不僅傷口小、對組織的破壞少，同時還能處理沾粘或關節內軟骨受損的問題，術後疼痛少、傷口、肌力都較快恢復，目前已無大礙。（編輯：李錫璋）1100818