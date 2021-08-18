大陸中共中央總書記習近平17日主持召開中央財經委員會第十次會議，研究紮實促進共同富裕問題，研究防範化解重大金融風險、做好金融穩定發展工作問題。會議中提出多項重點方向，包含強調富裕不是少數人，要分階段促進共同富裕，同時加強擴大中等收入群體比重與對高收入的規範和調節，合理調節過高收入，並鼓勵高收入人群和企業更多回報社會。

據《中國基金報》引述會議內容指出，共同富裕是全體人民的富裕，是人民群眾物質生活和精神生活都富裕，不是少數人的富裕，也不是整齊劃一的平均主義，要分階段促進共同富裕。

此外，還要加大稅收、社保、轉移支付等調節力道並提高精準性，擴大中等收入群體比重，增加低收入群體收入。同時加強對高收入的規範和調節，依法保護合法收入，合理調節過高收入，鼓勵高收入人群和企業更多回報社會，同時清理規範不合理收入，整頓收入分配秩序，堅決取締非法收入。

另外會中也提及，確保經濟金融大局穩定意義十分重大，將統籌做好重大金融風險防範化解工作，夯實金融穩定的基礎，處理好穩增長和防風險的關係，鞏固經濟恢復向好勢頭，以經濟高品質發展化解系統性金融風險，防止在處置其他領域風險過程中引發次生金融風險。